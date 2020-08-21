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Ефремов на заседании суда отказался от своих адвокатов

Спровоцировавший смертельную аварию в центре Москвы вечером 8 июня российский актер Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов. Актер намекнул, что его новыми защитниками могут стать его знакомые.

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Михаил Ефремов оставил своих адвокатов в качестве консультантов
Михаил Ефремов оставил своих адвокатов в качестве консультантов
Фото: EPA

Российский актер Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, сообщило 21 августа агентство "РИА Новости" из Пресненского суда Москвы.

Актер усомнился в справедливости суда и сказал, что у судьи было предвзятое отношение в сторону адвоката Эльмана Пашаева.

Ефремов пожелал, чтобы его адвокаты остались в качестве консультантов, а сам сказал, что "наймет других посильнее".

Кто именно станет новым адвокатом, Ефремов не сказал, однако не исключил, что это могут быть его знакомые по фамилиям Падва, Резник или Никольский.

По версии следствия, Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. На Смоленской площади его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

Свидетель происшествия Александр Кобец во время судебного заседания 20 августа заявил, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля во время смертельного ДТП. Кобец сказал, что за рулем находился молодой мужчина с темными волосами.

Теги: Россия, ДТП, Москва, авария, арест, Михаил Ефремов, автомобиль
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