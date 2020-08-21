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21 августа, 2020
 
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Расстройство личности и алкогольная зависимость. Адвокат Ефремова озвучил в суде его диагнозы

Пресненский суд Москвы отказал Эльману Пашаеву – адвокату российского актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, в привлечении к даче показаний медиков, диагностировавших у его клиента алкогольную зависимость и расстройство личности.

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12 августа у Ефремова, по словам адвоката, был диагностирован инстульт
12 августа у Ефремова, по словам адвоката, был диагностирован инстульт
Фото: Московский городской суд / Facebook

Российский актер Михаил Ефремов страдает от алкогольной зависимости и имеет органическое расстройство личности. Об этом 21 августа во время заседания Пресненского суда Москвы по рассмотрению дела о ДТП со смертельным исходом с его участием заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, сообщает агенство "Интерфакс".

По словам адвоката, эти диагнозы были установлены медиками после проведения экспертизы. Пашаев предложил вызвать экспертов в суд для дачи показаний.

В свою очередь Ефремов, сообщает "Интерфакс", выразил желание пройти осмотр в медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, чтобы "восстановить память".

Суд счел слова защиты актера и инициативу самого Ефремова попыткой затянуть судебный процесс, отказав в удовлетворении прошения.

По версии следствия, Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. На Смоленской площади его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей. 

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

Предварительное слушание по делу Ефремова было назначено на 29 июля на 11.00 по московскому времени, однако из-за отсутствия адвоката актера было перенесено на 30 июля.

30 июля во время заседания суд принял решение продлить срок домашнего ареста для Ефремова до 22 января 2021 года. Следующее судебное заседание назначено на 5 августа.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

11 августа перед началом судебного заседания Ефремову вызвали "скорую". Актер был госпитализирован из здания Пресненского суда в бессознательном состоянии.

12 августа адвокат актера заявил российским СМИ, что медики подтвердили у его клиента инсульт. 15 августа Ефремова выписали из больницы.

20 августа свидетель происшествия Александр Кобец во время заседания суда сообщил, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля во время смертельного ДТП в Москве.

Теги: ДТП, Москва, алкоголь, Михаил Ефремов, Сергей Захаров, актер, Эльман Пашаев
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