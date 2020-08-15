Ефремова выписали из больницы. Его адвокат говорил, что актер пережил инсульт

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что российский актер Михаил Ефремов уже находится дома. Он попал в Боткинскую больницу 11 августа.

Российского актера Михаила Ефремова выписали из Боткинской больницы, он уже находится дома, сообщил 15 августа в комментарии ТАСС его адвокат Эльман Пашаев.

Он сказал, что пока не знает диагноза актера. Ранее со ссылкой на врачей Пашаев утверждал, что у его подзащитного инсульт.

Ефремову стало плохо 11 августа в здании Пресненского суда Москвы, где рассматривается уголовное дело о смертельном ДТП с его участием. В тот же день актера госпитализировали.

Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения диагноза Ефремова. Пашаев сказал ТАСС, что, вероятнее всего, актер примет участие в заседании 18 августа, но все будет зависеть от состояния его здоровья. На этом заседании может состояться допрос актера по делу о ДТП.

По данным источника ТАСС, у Ефремова стеноз сосудов головного мозга, угрозы для его жизни сейчас нет.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня суд избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения актер утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей. "Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

Актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.