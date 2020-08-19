Во время заседания суда по делу Ефремова была объявлена эвакуация

Причиной объявления эвакуации людей из здания Пресненского суда Москвы во время заседания по делу о ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова стало сообщение о минировании. Следующее заседание назначено на 20 августа.

19 августа заседание Пресненского суда Москвы, во время которого рассматривалось дело о ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, было прервано из-за объявления об эвакуации, сообщает ТАСС.

Причиной эвакуации стало сообщение о минировании здания суда, говорится в публикации.

В ходе заседания защита Ефремова приступила к представлению доказательств его невиновности – накануне, информирует агенство, государственный обвинитель и адвокат потерпевшей стороны огласили свои доклады.

Следующее судебное заседание назначено на 20 августа – оно начнется в 12.30 по московскому времени, говорится на сайте Пресненского суда.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

Предварительное слушание по делу Ефремова было назначено на 29 июля на 11.00 по московскому времени, однако из-за отсутствия адвоката актера было перенесено на 30 июля.

30 июля во время заседания суд принял решение продлить срок домашнего ареста для Ефремова до 22 января 2021 года. Следующее судебное заседание назначено на 5 августа.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

11 августа перед началом судебного заседания Ефремову вызвали "скорую". Актер был госпитализирован из здания Пресненского суда в бессознательном состоянии.

12 августа адвокат актера заявил российским СМИ, что медики подтвердили у его клиента инсульт.

15 августа Ефремова выписали из больницы.