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17 августа, 2020
 
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Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса

По словам семейного врача российского актера Михаила Ефремова Бориса Круглого, его пациент принимал незарегистрированный препарат от коронавируса.

У Ефремова были серьезные проблемы с дыхательной системой
У Ефремова были серьезные проблемы с дыхательной системой
Скриншот: GrazhdaninPoet / YouTube

Семейный врач российского актера Михаила Ефремова Борис Круглый испытал на нем препарат от коронавируса. Об этом он рассказал MK.ru.

Лекарство Ефремов принимал еще до спровоцированного им смертельного ДТП.

"Мой пациент был первым, кто весной принимал препарат от коронавируса, который я разработал и сейчас регистрирую. В соответствии с законом, препараты, которые находятся на регистрации, могут использоваться по жизненным показаниям. А для Ефремова это жизненные показания – достаточно серьезные проблемы с дыхательной системой, не только с сосудами головного мозга. Михаил Олегович принимал препарат, состоящий из смеси известных противовирусных средств, дающихся ингалляционно. Потому он столь эффективен", – рассказал Круглый.

Врач отметил, что его пациент тяжело переживает произошедшую трагедию.

"Мы понимаем, что он виноват... Я могу сказать для прессы удивительную вещь: Ефремов – не алкоголик. Он восемь-девять месяцев мог работать и не брать ни капли спиртного в рот. Он не тяжелый пьяница", – заявил Круглый.

Он добавил, что найденные в крови его пациента наркотики – снотворные препараты.

"Никогда он серьезных наркотиков не принимал. Поверьте мне. Я один из немногих людей, кому разрешен доступ к нему в любом виде", – отметил врач.

Относительно теперешнего состояния Ефремова Круглый заявил, что у актера была угроза для жизни.

"Такой стресс. У него развивался инсульт. Скорая помощь консультировалась со мной. Я пытался отговорить от госпитализации и адвокату говорил. Я взял на себя ответственность лечить пациента амбулаторно. В настоящий момент Михаил Олегович настаивает на домашнем продолжении лечения", – заявил медик.

Ефремову стало плохо 11 августа в здании Пресненского суда Москвы, где рассматривается уголовное дело о смертельном ДТП с его участием. В тот же день актера госпитализировали.

Суд отложил заседание на 18 августа и направил запрос в Боткинскую больницу для уточнения диагноза Ефремова. Его адвокат Эльман Пашаев сказал ТАСС, что, вероятнее всего, актер примет участие в заседании 18 августа, но все будет зависеть от состояния его здоровья. На этом заседании может состояться допрос актера по делу о ДТП.

По данным источника ТАСС, у Ефремова стеноз сосудов головного мозга, угрозы для его жизни сейчас нет.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня суд избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения актер утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей. "Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

Актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Теги: ДТП, Москва, наркотики, лекарства, алкоголь, Михаил Ефремов, скорая помощь, лечение, госпиталь, актер, медики, трагедия, врач, инсульт, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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