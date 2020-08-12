"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве

32-летний сын российского артиста Михаила Ефремова актер Никита Ефремов признался, что во время съемок детского фильма пережил сексуальное насилие со стороны мужчины.

32-летний сын российского артиста Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов сообщил, что в детстве подвергался сексуальному насилию со стороны человека нетрадиционной ориентации. Об этом он рассказал 11 августа в интервью платформе Start.

По словам Ефремова, все происходило на съемках детского фильма, название которого он не вспомнил. Актер также не назвал имя человека, со стороны которого был подвергнут сексуальному насилию.

"Я спал, а ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Это было для меня таким шоком! Помню, я сразу позвонил маме, переселился. Не помню, сколько мне было лет – никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу", – поделился он воспоминаниями.

Ефремов подчеркнул, что боялся рассказывать об этом раньше, поскольку опасался осуждения.

Никита Ефремов – сын Михаила Ефремова и филолога Аси Воробьевой, второй жены актера. Ефремов-младший является артистом московского театра "Современник", а также снимается в российских сериалах и фильмах.

Никита Ефремов состоит в отношениях с телеведущей Марией Иваковой – пара познакомилась во время тренинга в 2019 году.