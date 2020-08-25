Бульвар Шоубиз
 
25 августа, 2020
 
Новости

Режиссер Файзиев оставит в своем новом фильме сцены с Ефремовым

Российский актер Михаил Ефремов, совершивший в июне 2020 года аварию со смертельным исходом, сыграл в картине режиссера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" сотрудника полиции. Премьера картины с участием Ефремова запланирована на 27 августа.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ефремов сыграл в картине Файзиева сотрудника полиции
Ефремов сыграл в картине Файзиева сотрудника полиции
Фото: ЕРА

Режиссер фильма "Вратарь галактики" Джаник Файзиев не будет вырезать из фильма сцены с участием российского актера Михаила Ефремова, совершившего 8 июня ДТП со смертельным исходом. Об этом режиссер сообщил в интервью российскому информагентству ТАСС

Файзиев подчеркнул, что считает Ефремова прекрасным артистом, призвав разделять талант актера и его  поступки. Комментируя аварию с участием Ефремова, режиссер назвал случившееся трагедией, за которую артист несет ответственность. 

Премьера фильма "Вратарь галактики", в которой Ефремов сыграл роль сотрудника полиции, состоится в России 27 августа. Это будет первое появление актера в премьерном кино после совершения ДТП.

Вечером 8 июня Ефремов, по версии следствия, спровоцировал аварию в центре Москвы. Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

3 июля адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

Свидетель происшествия Александр Кобец во время судебного заседания 20 августа заявил, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля во время смертельного ДТП. Кобец сказал, что за рулем находился молодой мужчина с темными волосами.

Теги: Россия, ДТП, кино, Москва, авария, Михаил Ефремов, Эльман Пашаев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Совладелец "Цитруса" Зинченко: Мой партнер Григорий не зря выбрал для атаки мою супругу Елену
  Совладелец "Цитруса" Зинченко: Мой партнер Григорий не зря выбрал для атаки мою супругу Елену
Елена ПОСКАННАЯ
Лукашенко закончит либо пулей, либо бегством. Других вариантов здесь нет – Фельштинский в интервью Gazeta Polska
Лукашенко закончит либо пулей, либо бегством. Других вариантов здесь нет – Фельштинский в интервью Gazeta Polska
  Шендерович: Путин назначал губернаторами своих охранников. Там проходил кастинг на самый бестрепетный поцелуй высочайшей задницы
  Шендерович: Путин назначал губернаторами своих охранников. Там проходил кастинг на самый бестрепетный поцелуй высочайшей задницы
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках
"Аж дух захватывает". Дочь Орбакайте выполнила серию упражнений на воздушной трапеции. Видео
"Аж дух захватывает". Дочь Орбакайте выполнила серию упражнений на воздушной трапеции. Видео
Вирастюк стал заслуженным работником физкультуры и спорта
Вирастюк стал заслуженным работником физкультуры и спорта
Экс-жена Павлика показала, как спасается от депрессии после смерти сына
Экс-жена Павлика показала, как спасается от депрессии после смерти сына
Режиссер Файзиев оставит в своем новом фильме сцены с Ефремовым
Режиссер Файзиев оставит в своем новом фильме сцены с Ефремовым
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогуле с 14-летней дочерью
Экс-супруга Круза Холмс была замечена на прогуле с 14-летней дочерью
У актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец диагностировали COVID-19
У актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец диагностировали COVID-19
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
"Это любовь". Остапчук и Горняк сняли видео ко Дню Независимости
Жена Михалка отреагировала на присвоение ему звания заслуженного артиста Украины
Жена Михалка отреагировала на присвоение ему звания заслуженного артиста Украины
"Увезли на "скорой". У мамы Кудрявцевой в аннексированном Крыму случился инсульт
"Увезли на "скорой". У мамы Кудрявцевой в аннексированном Крыму случился инсульт
  Многодетная мать Джессика Симпсон готовится отпраздновать трехлетие трезвой жизни
  Многодетная мать Джессика Симпсон готовится отпраздновать трехлетие трезвой жизни
"Они были хорошими и добрыми душами". У Ларри Кинга умерли дети
"Они были хорошими и добрыми душами". У Ларри Кинга умерли дети
"Волшебные чувства". Огневич показала питомца, превратившего ее комнату в "минное поле"
"Волшебные чувства". Огневич показала питомца, превратившего ее комнату в "минное поле"
"Вас невозможно не любить". Мадонна показала, как выглядели ее приемные дочери четыре года назад
"Вас невозможно не любить". Мадонна показала, как выглядели ее приемные дочери четыре года назад
Звезда фильмов о Гарри Поттере и наследник империи Playboy впервые стали родителями
Звезда фильмов о Гарри Поттере и наследник империи Playboy впервые стали родителями
  "Воспитанные волками". Вышел трейлер сериала Ридли Скотта. Видео
  "Воспитанные волками". Вышел трейлер сериала Ридли Скотта. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS