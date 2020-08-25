Режиссер Файзиев оставит в своем новом фильме сцены с Ефремовым

Российский актер Михаил Ефремов, совершивший в июне 2020 года аварию со смертельным исходом, сыграл в картине режиссера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" сотрудника полиции. Премьера картины с участием Ефремова запланирована на 27 августа.

Режиссер фильма "Вратарь галактики" Джаник Файзиев не будет вырезать из фильма сцены с участием российского актера Михаила Ефремова, совершившего 8 июня ДТП со смертельным исходом. Об этом режиссер сообщил в интервью российскому информагентству ТАСС.

Файзиев подчеркнул, что считает Ефремова прекрасным артистом, призвав разделять талант актера и его поступки. Комментируя аварию с участием Ефремова, режиссер назвал случившееся трагедией, за которую артист несет ответственность.

Премьера фильма "Вратарь галактики", в которой Ефремов сыграл роль сотрудника полиции, состоится в России 27 августа. Это будет первое появление актера в премьерном кино после совершения ДТП.

Вечером 8 июня Ефремов, по версии следствия, спровоцировал аварию в центре Москвы. Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

3 июля адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

Свидетель происшествия Александр Кобец во время судебного заседания 20 августа заявил, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля во время смертельного ДТП. Кобец сказал, что за рулем находился молодой мужчина с темными волосами.