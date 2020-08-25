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25 августа, 2020
 
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Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым

Российский актер Михаил Ефремов даже в момент отказа от своего адвоката Эльмана Пашаева не сомневался в версии защитника, согласно которой актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения.

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Ефремов продолжит сотрудничество со своим адвокатом
Ефремов продолжит сотрудничество со своим адвокатом
Скриншот: GrazhdaninPoet / YouTube

Российский актер Михаил Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Эльманом Пашаевым. Об этом Пашаев рассказал информационному агентству ТАСС.

"Мы только что заключили соглашение", – заявил адвокат.

По информации инсайдера, даже в момент отказа от Пашаева Ефремов не сомневался в версии этого защитника, согласно которой актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения.

21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от услуг Пашаева, который останется в его команде в качестве консультанта. 

По версии следствия, Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. На Смоленской площади его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

Свидетель происшествия Александр Кобец во время судебного заседания 20 августа заявил, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля во время смертельного ДТП. Кобец сказал, что за рулем находился молодой мужчина с темными волосами.

Теги: Михаил Ефремов, актер, адвокат, столкновение, Эльман Пашаев
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