В Днепропетровской области Mercedes выехал на встречную полосу, в ДТП погибли три человека

Жертвами ДТП в Днепропетровской области с участием автомобилей Mercedes и ВАЗ стали водитель и два пассажира.

8 сентября в Криничанском районе Днепропетровской области на автотрассе М-04 произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом проинформировала полиция региона.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 двигался по автодороге, на которой установлены знаки ограничения в связи с ремонтными работами. Во время движения он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099", – говорится в сообщении.

По данным полиции, жертвами аварии стали водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ. Еще один пассажир из этой машины получил травмы, его госпитализировали.