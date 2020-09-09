В местах, где установлены первые 50 камер фиксации нарушений ПДД, количество ДТП снизилось в три раза – Геращенко

По подсчетам МВД Украины, за пять лет в местах установки первых 50 камер фиксации нарушений ПДД в Киеве и Киевской области удастся избежать около 500 аварий, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

За 100 дней работы автоматической системы фиксации нарушений правил дорожного движения в местах, где установлены первые 50 камер, количество ДТП снизилось в три раза. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает пресс-служба МВД.

"Запуск системы был обусловлен высоким уровнем нарушений правил дорожного движения в Украине по сравнению с европейскими странами. С 1991-го по 2019 год погибли в ДТП 174 095 человек. А это в десятки раз больше, чем во время вооруженной агрессии России. В прошлом году на дорогах Украины погибли 3454 человека", – подчеркнул Геращенко.

По его мнению, учитывая снижение количества ДТП, запуск системы автофиксации нарушений правил дорожного движения оправдал ожидания.

"После запуска первых 50 камер, а они сейчас работают на территории Киева и Киевской области, нам удалось достичь впечатляющего результата для безопасности на дорогах. Все камеры устанавливались на наиболее опасных и аварийных участках трассы", – уточнил замминистра.

Он отметил, что на отдельных участках количество ДТП уменьшилось с 37 до 13, а на некоторых участках дорог аварии не происходят вообще.

"Мы посчитали, что за пять лет в местах установки камер удастся избежать около 500 аварий", – резюмировал Геращенко.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.