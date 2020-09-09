Ефремов приговорен к восьми годам колонии. Главное о смертельном ДТП и судебном процессе над актером

8 июня в 21.44 напротив дома №3 на Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием известного российского актера, заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова.

"Водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лада", – сообщали в московской полиции.

По данным Telegram-канал Baza, Ефремов развернулся через сплошную и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона, по словам очевидцев, зажало в машине.

Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения, видео опубликовал в Twitter Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

Пострадавшего в результате аварии курьера Сергея Захарова 1963 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии, писал ТАСС. У него диагностировали открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. 9 июня Захаров умер в больнице.

Уголовное дело против Ефремова расследовали по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и при этом совершенное лицом в состоянии опьянения).

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По данным СМИ, в крови актера обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Как пишет "Медуза", это примерно соответствует опьянению от бутылки водки. В прокуратуре заявили, что Ефремов во время ДТП был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. При этом врач Ефремова утверждал, что актер никогда не принимал "серьезных наркотиков".

Суд отправил Ефремова под домашний арест.

Фото: EPA

12 июня Ефремов опубликовал видео, в котором попросил прощения за случившееся и заявил, что не собирается "отмазываться".

"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова, но все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от детей, да и от всех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невиновный человек, хороший мужик, мой ровесник, когда такое горе в его семье, я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включать свои какие-то связи или знакомства я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока... Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

ВИДЕО

Видео: GrazhdaninPoet / YouTube

Адвокат Александр Добровинский заявил, что семья Захарова отказалась принимать извинения. Ефремова. Брат погибшего также заявил, что семья не будет принимать денежную компенсацию от Ефремова.

Вдова погибшего Захарова говорила, что хочет для Ефремова реального наказания и не согласна на мировую.

"Я не хочу никакой мировой, пусть сядет. И хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка, а большая, выше. Потому что правильно сказали, все равно найдут льготы, найдут отмазки, но хотя бы из 12 лет половину действительно пусть посидит. А может быть, и вылечится", – сказала она.





"Моя вина, несомненно, есть – она в пьянстве. Но всю вину "за Великую Октябрьскую революцию" я брать не хочу"

Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения 9 июня Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

Но 3 июля адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Защитник утверждал, что Ефремов "данное преступление не совершал".

"В момент ДТП Ефремов ничего не помнил. Вы же знаете, он был сильно пьян. Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал: давайте подождем, вину всегда признать успеем... Если мы поймем в суде, что наши доказательства необоснованны и не имеют юридической силы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить извинения", – сказал адвокат.

При этом он подчеркнул, что сам Ефремов считает себя виновным.

"Он ничего не помнит... Даже сейчас говорит: "Все равно я считаю себя виновным". Это была моя позиция [изменить линию защиты], давайте подождем суда", – призвал адвокат.

20 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение против Ефремова, дело направили в Пресненский райсуд Москвы для рассмотрения по существу.

Фото: EPA

Во время заседания суда 5 августа Ефремов заявил, что не признает вину, пишет "Медуза".

"Как же я могу признать свою вину, когда ничего не помню?" – сказал актер.

Прокурор заявила, что Ефремов превысил допустимую скорость на 25 км/ч и утратил контроль над автомобилем, а анализ показал наличие в организме следов наркотиков, в том числе кокаина, сообщает ТАСС.

Фото: EPA

Во время судебного заседания 31 августа Ефремов заявил, что в день ДТП выпил дома бутылку водки.

"Помню, что часов с пяти, может, с трех, может, с шести вечера... В это время я выпил бутылку водки дома и то ли до этого, то ли после этого ездил на такси, искал пиво. Был ли я у кого-то в это время, я не помню, У меня могут быть какие-то предположения, но я боюсь их делать, потому что в пьяном состоянии мог подумать, что там был, а на самом деле не был. Помню, что мне нужны были деньги, я за карточкой лез в машину", – сказал он.

По словам Ефремова, он не помнит, где стояла машина – возле паба или у его дома.

"И я, скорее всего, машиной в этот день не пользовался вообще, потому что выпивать я начал прямо с утра. Я помню, что... Может это я сам поддался, может, меня втянули в машину, но я... Лучше не принимать во внимание эти показания, потому что я действительно был сильно пьян. Не очень понимаю, откуда во мне наркотики, но, наверное, это остаточное явление, хотя я не очень понимаю, откуда во мне врачи нашли кокаин. Были у меня вечеринки и за три дня, и за неделю до этого, но я не помню в себе такой тяги к этому наркотику, чтобы я пошел его пробовать... Начинается моя память где-то с того момента, когда я сижу у следователя", – рассказал он.

Ефремов утверждает, что на видео, снятом сразу после аварии, он говорил "Я не виноват", но из ролика якобы вырезали слово "не".

"Там вырезан звук. Это сказала профессиональный звукорежиссер – моя жена", – заявил он.

Также актер сказал, что в видеообращении от 12 июня он не признавал вину, а хотел объясниться с семьей Захарова.

"Признавал я потом вину, потому что понимал, что и срок меньше будет, наказание меньше. Но приходя в себя, и потом с Эльманом мы поговорили... Тут моя вина несомненно есть – она в пьянстве. Но всю вину "за Великую Октябрьскую социалистическую революцию и Великую Отечественную войну" я брать не хочу. Вот поэтому я потом отказался от признания", – сказал он.

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Аудио: Life Новости / YouTube

3 сентября Ефремов в суде сменил показания и признал вину.

"Я признаю свою вину", – сказал актер.

Прокуратура запросила для актера 11 лет лишения свободы в колонии общего режима и лишения водительских прав на три года. По мнению стороны обвинения, Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, поэтому смягчающих обстоятельств нет. Прокурор Диана Галиуллина добавила, что у актера алкогольная зависимость, но "звание народного артиста не дает права ездить пьяным за рулем", пишет "Медуза".

Прокурор также попросила суд взыскать с Ефремова 500 тыс. руб. (около 186 тыс. грн) в пользу старшего сына погибшего в ДТП Виталия Захарова. Кроме того, обвинитель предложил в полном объеме удовлетворить гражданский иск вдовы, младшего сына и брата погибшего водителя, которые требуют с Ефремова 1 руб.

Защита Ефремова просила суд не лишать его свободы, "в крайнем случае отправить в колонию-поселение", пишет "Медуза".

Фото: EPA

Ефремов 3 сентября выступил в суде с последним словом.

"Я сразу сказал, что не буду отмазываться. Если бы я отмазывался и пользовался "телефонным правом", которое работает у нас в стране, этого суда не было бы... Я потом не признал вину. Я ее сначала признал, мне из всех телевизоров повсюду говорили, что вот убийца, такой-сякой Я записал слова потерпевшим – опять сказали, что это не потерпевшим, это я играю. Потом я не признал вину, потому что... Ну, во-первых, я не помню действительно ничего. И самое странное, что я не помню удара. Я пытался вспомнить, вспоминаю до сих пор..." – сказал актер.

По словам Ефремова, он понимает, что "неправ во всем".

"Ваша честь, я признаю свою вину, я искренне раскаиваюсь в том, что сделал, если это сделал я... И если это сделал я, я тем более не знаю, что делать мне дальше... Я искренне раскаиваюсь, глубоко соболезную семье Захаровых. Прошу у них прощения", – сказал он.

Также Ефремов зачитал на суде стихотворение, посвященное погибшему.

"Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

Все, что будет потом, только во имя твое.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть

До того времени, когда мы встанем вдвоем

Там, где никто не сдает и никто не злится.

На том свете нет таких понятий,

Там у всех, как у тебя, светлые лица,

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил, а Сергею – рая.

Вот бы поговорить с ним, увидеть бы его, помолчать.

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.

Есть на кого поставить Каинову печать!"

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Аудио: Life Новости / YouTube

"Я думаю, был бы тут простой человек, не было бы 11 лет, было бы семь-восемь. 11 лет – очень кровожадно, конечно, потому что я, боюсь, не доживу до освобождения. То есть это – смертный приговор", – добавил актер.





"Исправление возможно только в изоляции от общества"

Приговор был вынесен 8 сентября. Суд признал Ефремова виновным в совершении смертельного ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Также актера лишат водительских прав на три года.

Как сообщает "Медуза", суд учел, что у Ефремова малолетние дети, он не был судим и имеет проблемы со здоровьем, а в ходе судебного рассмотрения дела признал вину и раскаялся. Вместе с тем, показания актера, что он не помнит произошедшего и склонен полагать, что не управлял машиной в момент ДТП, суд не принял.

"Суд считает, что исправление возможно только в изоляции от общества", – заявила судья Елена Абрамова.

Фото: EPA

Старшему сыну Захарова актер должен выплатить 800 тыс. рублей (тот просил 7,5 млн) (292 тыс. грн и 2,7 млн грн соответственно. – "ГОРДОН"). Иск родственников Захарова на 1 руб. оставлен без рассмотрения, так как суд считает, что сумма слишком мала.

После оглашения приговора Ефремова взяли под стражу в зале суда.

Адвокат Пашаев заявил, что защита намерена обжаловать приговор, пишет "Интерфакс".

В то же время потерпевшие по уголовному делу не станут подавать апелляционную жалобу, сказала "Интерфаксу" адвокат Анна Бутырина.

Адвокат старшего сына Захарова Сергей Аверцев назвал приговор справедливым, но назначенную компенсацию в 800 тыс. руб. считает "крайне низкой". По его словам, будет ли обжалована эта часть приговора, зависит от сына Захарова.

Ефремова вывели из здания и под крики собравшихся "Свободу!" увезли из суда. До вступления в силу приговора актер будет находиться в одном из московских СИЗО.

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