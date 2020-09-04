"Я был в состоянии алкогольной комы, а ты погиб совершенно напрасно". Ефремов посвятил погибшему Захарову стихотворение

Во время выступления на заседании Пресненского суда Москвы российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП, заявил, что на девятый день после трагической гибели водителя курьерского фургона Сергея Захарова посвятил ему стихотворение.

Ефремов: Господи, дай мне немного сил, а Сергею – рая Фото: Московский театр "Современник" / Facebook

Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении аварии со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения, выступил 3 сентября на заседании Пресненского суда Москвы с заключительной речью, которую завершил стихотворением собственного сочинения. Аудиозапись выступления Ефремова обнародована на YouTube-канале "Life Новости".

Признав вину в совершении аварии, актер зачитал стихотворение, которое посвятил погибшему в результате ДТП водителю курьерского фургона Сергею Захарову.

По словам Ефремова, стихотворение он написал на девятый день после смерти водителя, назвав его "Памяти Сергея Захарова".

"Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным. Я был в состоянии алкогольной комы, А ты погиб совершенно напрасно. Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть, Все, что будет потом, только во имя твое. Я буду молиться, если смогу дотерпеть