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Российский актер Ефремов выступил в суде с последним словом: 11 лет – очень кровожадно. Это смертный приговор. Аудио

3 сентября на заседании Пресненского суда Москвы российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП, выступил с последним словом. Аудио выступления опубликовано на YouTube-канале "Life Новости". Это был предпоследний день судебного процесса, на следующем заседании, 8 сентября, актеру зачитают приговор, сообщила "Русская служба BBC". Ефремов заявил, что не пытался "отмазаться" от наказания, но из-за алкогольного опьянения не помнит случившегося. "Надеюсь, что когда-нибудь вспомню... Я признаю вину, я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал, если это сделал я. Если я, я тем более не знаю, что мне делать дальше", – отметил актер. Он назвал алкоголь "диким злом", сказал, что глубоко соболезнует семье погибшего в ДТП водителя. Сторона обвинения попросила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы. "Был бы простой человек, не было бы 11 лет. Было бы семь, восемь. 11 лет – очень кровожадно, конечно. Боюсь, я не доживу до освобождения. То есть это смертный приговор", – сказал актер.

 
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Ефремов: Был бы простой человек, не было бы 11 лет. Было бы семь, восемь
Ефремов: Был бы простой человек, не было бы 11 лет. Было бы семь, восемь
Фото: EPA

По версии следствия, Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. На Смоленской площади его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП. 9 июня на вопрос журналистов, признает ли он вину в совершении аварии, актер утвердительно кивнул. На заседании 5 августа Ефремов отказался признать вину. "Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню", – сказал он. Менее чем через месяц, 31 августа, актер назвал себя виновным "в пьянстве", но не в аварии. "Я понимал, что если признавать вину, срок будет меньше. Тут есть моя вина – она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу", – сказал Ефремов. 3 сентября актер опять заявил, что признает свою вину в аварии.

Прокурор Диана Галиуллина сочла вину Ефремова полностью доказанной и попросила суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишить его водительских прав на три года. По мнению стороны обвинения, Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, поэтому смягчающих обстоятельств нет.

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Аудио: Life Новости / YouTube
Теги: Россия, ДТП, авария, Михаил Ефремов
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