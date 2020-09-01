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01 сентября, 2020
 
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В суде по делу Ефремова допросили автора видео, которое появилось в сети после аварии

Сотрудница кафе, расположенного вблизи с местом, где 8 июня произошло ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, заявила, что услышав хлопок, сразу подбежала к окну и начала снимать происходящее на камеру, еще не зная, кто является участником аварии.

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Ефремов назвал свидетельницу со стороны обвинения "зомбированной телевизором"
Ефремов назвал свидетельницу со стороны обвинения "зомбированной телевизором"
Фото: ЕРА

31 августа во время заседания Пресненского суда Москвы по делу о ДТП со смертельным исходом с участием российского актера Михаила Ефремова со стороны обвинения выступила Светлана Набокина – свидетельница происшествия, представившаяся как автор видео, растиражированного в сети сразу после ДТП, сообщает Star Hit

"Я автор видео, которое было в соцсетях и новостях", – сообщила о себе свидетельница в суде.

По словам Набокиной, она работает в кафе, окна которого выходят на то место, где произошла авария. В момент столкновения она услышала хлопок и подошла к окну, начав снимать происходящее на камеру. 

Она подчеркнула, что, снимая происшествие на камеру, не знала, что участником аварии является актер, – Набокина заявила, что узнала об этом позже из новостей.

Комментируя показания Набокиной в суде, Ефремов заявил, что она "зомбирована телевизором". 

Продолжая давать показания, Набокина подчеркнула, что во время заседания узнала свидетелей со стороны обвинения, подтвердив, что они действительно были на месте аварии. 

Свидетельница призналась, что сама проявила инициативу, написав адвокату Александру Добровинскому, представляющему в суде интересы семьи погибшего в результате столкновения водителя курьерского фургона Сергея Захарова. Поводом для этого послужило, по словам Набокиной, поведение Ефремова, который начал "отрицать вину". 

По версии следствия, Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. На Смоленской площади его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

Свидетель происшествия Александр Кобец во время судебного заседания 20 августа заявил, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля во время смертельного ДТП. Кобец сказал, что за рулем находился молодой мужчина с темными волосами.

31 августа Ефремов во время заседания суда заявил, что в день совершения аварии, выпил дома бутылку водки и что ему кажется, будто бы он не пользовался машиной в день совершения аварии. Ефремов также объяснил, что признал вину сразу после ДТП, так как "с похмелья человек отравлен".

Теги: ДТП, авария, алкоголь, Михаил Ефремов, свидетели, Александр Добровинский
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