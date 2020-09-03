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Российский актер Ефремов признал вину в смертельном ДТП. До этого он несколько раз менял показания

Российский актер Михаил Ефремов, который, по данным российских правоохранителей, спровоцировал смертельное ДТП в Москве 8 июня, признал свою вину. До этого он называл себя виновным "в пьянстве", но не в аварии.

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Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы
Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы 
Фото: EPA

На заседании Пресненского суда Москвы 3 сентября российский актер Михаил Ефремов заявил, что признает вину в ДТП, в котором погиб человек, сообщила "Медуза".

"Я признаю свою вину", – сказал Ефремов в начале судебного заседания, после чего ему не дали возможности говорить.

Телеканал "Дождь" сообщил, что 3 августа в суде проходят прения сторон по делу Ефремова. Позже обвинение попросит наказание для актера.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП.

9 июня на вопрос журналистов, признает ли он вину в совершении аварии, актер утвердительно кивнул

На заседании 5 августа Ефремов отказался признать вину. "Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню", – сказал он. 

Менее чем через месяц, 31 августа, актер назвал себя виновным "в пьянстве", но не в аварии.

"Я понимал, что если признавать вину, срок будет меньше. Тут есть моя вина – она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу", – сказал Ефремов. 

По версии следствия, Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. На Смоленской площади его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу

Свидетель происшествия Александр Кобец во время одного из судебных заседаний заявил, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля во время смертельного ДТП. Кобец сказал, что за рулем находился молодой мужчина с темными волосами.

Теги: Россия, ДТП, авария, алкоголь, Михаил Ефремов
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