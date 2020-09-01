Бульвар Шоубиз
 
01 сентября, 2020
 
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"Невозможно смотреть на эту мерзость". Фадеев прокомментировал поведение Ефремова

Российский продюсер Максим Фадеев высказался в сети по поводу поведения актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего 8 июня аварию со смертельным исходом.

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Фадеев: Я бы хотел обсудить происходящее с Ефремовым
Фадеев: Я бы хотел обсудить происходящее с Ефремовым
Фото: fadeevmaxim / Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев 31 августа на своей странице в Instagram назвал сатанинской пляской поведение актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении аварии.

"Я бы хотел обсудить происходящее с Ефремовым! Имею в виду его "отсутствие" в машине и последующее поведение и всю эту сатанинскую пляску. Невозможно смотреть на эту мерзость. Что думаете?" – написал он.

"Это, правда, за гранью. А его адвокат – это что-то. Опозорили артиста", – высказался российский продюсер Иосиф Пригожин.

" А можно мы никого не будем обсуждать?" – написала певица Кети Топурия.

По версии следствия, Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. На Смоленской площади его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

Свидетель происшествия Александр Кобец во время судебного заседания 20 августа заявил, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля во время смертельного ДТП. Кобец сказал, что за рулем находился молодой мужчина с темными волосами.

31 августа Ефремов во время заседания суда заявил, что в день совершения аварии выпил дома бутылку водки и что ему кажется, будто бы он не пользовался машиной в день совершения аварии. Ефремов также объяснил, что признал вину сразу после ДТП, так как "с похмелья человек отравлен".

Теги: ДТП, авария, Михаил Ефремов, Иосиф Пригожин, Максим Фадеев
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