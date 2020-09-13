В Черкассах из-за поломки двигателя на Днепре остановился теплоход с пассажирами

В Черкассах из-за поломки двигателя вечером 12 сентября на Днепре остановился теплоход с 77 пассажирами на борту. Судно смогло продолжить движение через два часа.

12 сентября около 20.00 в Черкассах на Днепре остановился и не смог продолжить самостоятельно движение прогулочный теплоход "Герой Дубина". По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, остановка теплохода, на борту которого находились 77 пассажиров и четыре члена экипажа, возникла из-за неисправности двигателя.

Водный патруль управления патрульной полиции и спасатели ГСЧС доставили на берег семерых человек, в том числе одного ребенка.

"Для буксировки теплохода из речного порта прибыл буксир. Однако после возобновления работы двигателя речное судно самостоятельно продолжило движение и в 22.23 вернулось в речной порт "Черкассы", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что людей в порту встречала психолог ведомства.