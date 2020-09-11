Жителям сгоревшего в Харьковской области села выдали новые паспорта – Нацполиция

В начале сентября в результате пожара в Харьковской области было уничтожено 22 дома в селе Горобьевка. Шесть жителей села уже получили новые документы, сообщили в Национальной полиции Украины.

Обычно процедура оформления паспорта занимает около двух недель, в полиции сократили этот срок Фото: hk.npu.gov.ua

Жителям села Горобьевка, которое полностью сгорело 2 сентября в результате пожара, миграционная служба выдала новые паспорта. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского областного управления Нацполиции Украины 11 сентября.

"3 сентября в Харьковскую область прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, чтобы лично пообщаться с жителями Двуречанского района и проинспектировать работу полиции по ликвидации последствий масштабных возгораний. Министр пообещал людям, что полиция сделает все возможное для восстановления документов", – рассказал и.о. начальника Купянского отдела полиции Александр Кривошей.

Правоохранители в сжатые сроки восстановили документы шестерым жителям села. Сегодня паспорта нового образца получила первая семья, имущество которой полностью сгорело, отметили в полиции.

"Миграционная служба сразу подключилась к работе по восстановлению утраченных документов. Обычно эта процедура занимает около двух недель. Но мы сделали все возможное, чтобы завершить ее в кратчайшие сроки", – сообщил представитель областного управления миграционной службы Гага Кикнадзе.

Сколько еще жителей Горобьевки ожидают паспорта, в полиции не уточнили.

2 сентября стало известно о пожаре на территории Двуречанского лесничества. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на жилой сектор сел Горобьевка и Гряниковка.

В результате пожара уничтожено 22 жилых дома в Горобьевке, отселены 33 человека, из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек.

В тушении были задействованы два пожарных самолета и вертолет. Пожар был локализован 4 сентября, полностью ликвидирован – 6 сентября.

8 сентября директор Купянского лесхоза Юрий Попченко заявил, что причиной масштабного пожара в Двуречанском районе стал поджог.