Пожары в Луганской и Харьковской областях. В ГСЧС рассказали о ситуации

В Двуречанском районе Харьковской области удалось локализовать пожар. В Луганской области продолжается тушение двух очагов горения сухой травы и леса. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Харьковской области в 13.17 4 сентября был локализован лесной пожар, возникший в районе села Горобьевка. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Открытого огня нет, пожарные ликвидируют отдельные очаги тления лесной подстилки и остатков древесины.

"К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе два пожарных самолета и вертолет, которые осуществили 73 сброса 254 тонн воды", – отмечено в сообщении.

В Луганской области, по данным ГСЧС, продолжается тушение двух очагов горения сухой травы и лесных насаждений в селах Лобачево и Лопаскино, которые возникли 2 сентября.

"В 15.30 очаг возгорания сухой травы вблизи села Болотенное Станично-Луганского района ликвидирован", – сообщили в ГСЧС.

Открытого огня нет, пожарные тушат очаги тлеющей лесной подстилки и остатков древесины.

К тушению пожаров в Луганской области были задействованы 404 человека и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.

"С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечено 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей", – отметили в пресс-службе.

1 сентября в ГСЧС сообщали о пожаре на площади 5 га в поселке Боровское возле Северодонецка. Пожар удалось ликвидировать.

2 сентября в ГСЧС заявили, что в Луганской области горит сухая трава и лесная подстилка в Станично-Луганском районе. Ситуация осложняется сильными порывами ветра, есть угроза для населенных пунктов Болотенное, Валуйское и Станица Луганская. Было организовано оповещение местных жителей с целью возможной эвакуации.

В тушении пожара принимают участие военнослужащие операции ООС. Во время тушения пожара, который грозил уничтожить позиции украинских военных в Луганской области, погиб старшина Артем Бондаренко.

Штаб ООС считает, что причиной пожаров могут быть поджоги, организованные боевиками.

В Харьковской области 2 сентября на территории Новомосковского лесхоза в полдень начался пожар, огнем было охвачено порядка 10 га леса.

В ГСЧС области сообщили о втором пожаре, он вспыхнул на территории Двуречанского лесничества и охватил территорию в 400 га. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на жилой сектор села Горобьевка. В селе Гряниковка организовали эвакуацию жителей.

По информации ГСЧС, в Харьковской области в результате пожара уничтожено 22 жилых дома в селе Горобьевка, отселены 33 человека, из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек.

Кабмин готовит проект помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях.