Лесные пожары в Харьковской области. Лесники обнаружили два места поджога

По словам лесников, неизвестные подожгли свалку в Двуречанском районе Харьковской области, после чего огонь перебросился на лес и уничтожил 405 га насаждений.

Восстановление лесного массива планируют начать уже в этом году Фото: Анна Черненко / Facebook

Причиной масштабного лесного пожара в Двуречанском районе Харьковской области стал поджог. Об этом 8 сентября в эфире Общественного рассказал директор Купянского лесхоза Юрий Попченко.

"Причина возгорания – это полигон бытовых отходов, который находился возле села [Горобьевка]. И можно сказать, это был поджог в двух местах, и сразу два очага пожара обнаружили в лесничестве", – заявил Попченко.

Общая площадь выгоревших лесов в Двуречанском районе составила 405 га. По словам главы лесхоза, только на уборку и подготовку территории для высадки новых деревьев нужно несколько миллионов гривен.

Восстановление сгоревших участков планируют начать в этом году. Сеянцев из питомника Купянского лесхоза хватит, чтобы обновить примерно пятую часть выгоревших территорий, сказал Попченко.

2 сентября стало известно о пожаре на территории Двуречанского лесничества. Из-за порывов ветра пламя начало распространяться на верхушки деревьев и на жилой сектор сел Горобьевка и Гряниковка.

Было уничтожено 22 жилых дома в Горобьевке, отселены 33 человека, из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек.

В тушении были задействованы два пожарных самолета и вертолет. Пожар был локализован 4 сентября, полностью ликвидирован – 6 сентября.