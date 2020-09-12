Зеленский ознакомился с реконструкцией одесского аэропорта

Благодаря новой полосе одесский аэропорт сможет принимать более 2 млн пассажиров в год, а после строительства новой рулежной дорожки – более 5 млн пассажиров. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с реализацией проекта реконструкции и строительства аэродромного комплекса Международного аэропорта Одесса. Об этом сообщила пресс-служба президента 12 сентября.

С ходом реконструкции Зеленского ознакомил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Он отметил, что новая взлетно-посадочная полоса одесского аэропорта имеет длину 2800 метров и ширину 45 метров. Новый аэродром позволит принимать самолеты категории D, предназначенные для осуществления полетов средней и большой дальности, такие как Boeing 747-400/800, по категории ІІІ ICAO, а также другие борта вместимостью до 300 пассажиров.

Благодаря новой полосе аэропорт сможет принимать более 2 млн пассажиров в год, а после строительства новой рулежной дорожки – более 5 млн пассажиров.

По информации министра инфраструктуры, полоса должна быть введена в эксплуатацию до конца 2020 года. Общая стоимость проекта реконструкции аэродрома составляет 3,9 млрд грн.

Одесский аэропорт – один из крупных аэропортов Украины. Первый пассажирский рейс принял в 1924 году. Пропускная способность пассажирского терминала – 400 пассажиров в час. Предназначен для обслуживания международных и внутренних рейсов.