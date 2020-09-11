Кафе в Умани отказалось принимать хасидов – Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство в отношении хозяина кафе в Умани по статье о нарушении равноправия граждан, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Ожидается, что в сентябре 2020-го Умань для празднования Рош а-Шана посетят около 3 тыс. паломников Фото: depositphotos.com

Кафе в Умани отказалось принимать посетителей-хасидов. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Нацполиции.

Жалобу в Уманский отдел полиции подал исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. По информации правоохранителей, табличку на трех языках о том, что хасиды в этом заведении не обслуживаются, разместил хозяин кафе. Мужчина утверждает, что таким образом хотел не допустить распространения COVID-19.

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

Со 2 сентября полиция в Умани перешла на усиленный вариант несения службы. Также в город прибыли представители Нацполиции и Минздрава Украины. На время паломничества в городе установили карантинные пункты и разработали единые карантинные правила.

Ожидается, что в сентябре 2020-го Умань для празднования Рош а-Шана посетят около 3 тыс. паломников.