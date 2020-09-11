В Киевской области в ночном ДТП погибло пять человек, 20 пострадали

В Бориспольском районе произошла смертельная авария с участием микроавтобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля.

Грузовик DAF FT95 врезался в три автомобиля Фото: npu.gov.ua

Ночью 11 сентября в Киевской области произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей, сообщила патрульная полиция в Facebook.

Два грузовика, микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на 47-м км автодороги М-03.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточнила, что авария произошла в 3.10 вблизи села Иванков Бориспольского района.

"По предварительным данным, водитель DAF FT95 двигался в сторону столицы, допустил столкновение с Mercedes-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ", – рассказали правоохранители.

В результате ДТП, по данным полиции, погибло пять человек, 20 получили травмы, их госпитализировали.

Позже полиция уточнила, что в ДТП погибли водитель и два пассажира маршрутки, а также два пассажира ВАЗ. В больнице находятся 19 пассажиров Mercedes-Benz Sprinter и водитель ВАЗ.

За рулем DAF FT95, по информации правоохранителей, находился 21-летний водитель.

Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).