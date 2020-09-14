В Киевской области пенсионер открыл стрельбу с балкона. Один человек пострадал

74-летний житель Белой Церкви Киевской области сделал несколько выстрелов из винтовки в сторону компании, которая отдыхала во дворе его дома. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Житель Белой Церкви Киевской области устроил стрельбу с балкона четвертого этажа, целился он в компанию людей, отдыхавших во дворе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области 14 сентября в Facebook.

"О выстрелах в полицию сообщили перепуганные прохожие. Хулиганом оказался 74-летний мужчина, который в нетрезвом виде совершил выстрелы из винтовки в сторону людей. Он пояснил, что таким образом пытался запугать и разогнать шумную компанию, которая мешала ему отдыхать", – сказано в сообщении.

Одного из отдыхающих доставили в больницу, медики диагностировали у него поверхностную рану головы.

Правоохранители изъяли у пенсионера пневматическое ружье ИЖ-38.

По факту хулиганства открыли уголовное производство. Мужчине сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.