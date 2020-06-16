В Белой Церкви мужчина выкинул пятилетнего мальчика в окно – полиция

В Белой Церкви пятилетнего мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы. Его выбросил в окно сожитель матери, сообщили в полиции Киевской области.

В Белой Церкви мужчина во время ссоры с сожительницей выбросил из окна ее пятилетнего сына. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В течение дня сожители в квартире употребляли алкогольные напитки и между ними возникла ссора. Тогда разъяренный мужчина схватил пятилетнего сына гражданской жены и выбросил его из окна первого этажа, после чего скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Травмированного ребенка у подъезда обнаружили прохожие, они вызвали полицию и медиков. Правоохранители задержали мужчину.

Мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы.

Сейчас решается вопрос о задержании мужчины и об открытии уголовного производства по факту покушения на умышленное убийство ребенка по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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