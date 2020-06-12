Убийство годовалого ребенка в нелегальном детсаду Запорожья. Воспитательницу оставили под арестом

51-летняя воспитательница нелегального детского сада в Запорожье своей вины в смерти годовалого ребенка не признала.

В Запорожье апелляционный суд отказался менять меру пресечения Ирине Сухановой, которую подозревают в убийстве годовалого ребенка в нелегальном детсаду. Об этом 12 июня сообщает "1+1".

Обвиняемая своей вины не признала, а защита Сухановой просила выпустить ее под домашний арест, но суд отказал.

29 мая в нелегальном детском саду, который устроили в квартире в Запорожье, умер годовалый ребенок. В полиции заявили, что смерть годовалой девочки наступила "вследствие закрытия дыхательных путей желудочным содержимым".

5 июня суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 51-летней воспитательнице, которую подозревают в убийстве девочки. Во время судебного заседания прокурор предоставил видео с камер видеонаблюдения, которые были установлены в квартире няни.

"Мы установили все обстоятельства. Мы видим, что дети были без присмотра. Мы видим, что она бьет одного ребенка, потом толкает другого. Она закрыла рот ребенку... Подушка закрыла все лицо ребенка", – прокомментировал адвокат семьи погибшей Теймур Мамедов.