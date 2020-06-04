В Запорожье в нелегальном детском саду умер годовалый ребенок. Владелицу подозревают в умышленном убийстве

51-летняя женщина обустроила заведение в собственной трехкомнатной квартире, не имея разрешения, и размещала объявление о своих услугах в интернете, сообщили в полиции Запорожской области.

В Запорожье в нелегальном детском саду, который устроили в квартире, умер годовалый ребенок. Об этом 4 июня сообщили в полиции области.

"29 мая в 10.45 на адрес детсада вызвали бригаду скорой помощи, врачи которой констатировали смерть годовалой девочки вследствие закрытия дыхательных путей желудочным содержимым", – сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, в этот день около 9.00 мать девочки привела ее к жительнице по улице Авраменко и оставила для присмотра.

51-летняя женщина обустроила заведение в собственной трехкомнатной квартире, не имея разрешения, и размещала объявление о своих услугах в интернете, отметили в полиции.

"Изъятая видеозапись и следственные действия позволили доказать причастность хозяйки нелегального детсада к совершению особо тяжелого умышленного преступления", – заявил замглавы Нацполиции в Запорожской области Олег Григоров.

Санкция статьи, по которой предъявили обвинение женщине, предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.