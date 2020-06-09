В Харькове на 10-летнюю девочку упала ветка. У ребенка травма головы и позвоночника

В одном из центральных парков Харькова ветка дерева травмировала 10-летнюю девочку, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области 9 июня.
Часть дерева упала, когда ребенок играл на детской площадке.
"Ребенка с травмой головы и позвоночника госпитализировали в больницу", – сообщили в полиции.
Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции.
В пресс-службе Харьковского горсовета KharkivToday сообщили, что ребенок находится в больнице скорой и неотложной помощи. Состояние девочки удовлетворительное.