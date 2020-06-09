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В Харькове на 10-летнюю девочку упала ветка. У ребенка травма головы и позвоночника

В центре Харькова на 10-летнего ребенка упала ветка дерева. Девочку с телесными повреждениями доставили в больницу, сообщили в областном управлении полиции.

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Ребенка с травмой головы и позвоночника госпитализировали
Ребенка с травмой головы и позвоночника госпитализировали
Фото: hk.npu.gov.ua

В одном из центральных парков Харькова ветка дерева травмировала 10-летнюю девочку, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области 9 июня.

Часть дерева упала, когда ребенок играл на детской площадке.

"Ребенка с травмой головы и позвоночника госпитализировали  в больницу", – сообщили в полиции.

Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции.

В пресс-службе Харьковского горсовета KharkivToday сообщили, что ребенок находится в больнице скорой и неотложной помощи. Состояние девочки удовлетворительное.

Теги: Харьков, парк, скорая помощь, травма, ребенок
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