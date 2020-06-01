В Харькове женщина с полугодовалым ребенком выпала с 19-го этажа

Утром 1 июня в Шевченковское отделение полиции Харькова поступила информация о гибели женщины и маленького ребенка в центре города, сообщили в полиции Харьковской области в Facebook.
"В настоящее время установлено, что 42-летняя женщина с шестимесячным сыном и 53-летним мужем жила в доме на 19-м этаже. Сообщение о происшествии во дворе многоэтажного жилого дома на улице Культуры поступило в Шевченковский отдел полиции 1 июня в 6.15", – отметили в полиции.
Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
По факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".