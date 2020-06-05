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ПРОИСШЕСТВИЯ

Смерть годовалого ребенка в нелегальном детсаду Запорожья. Воспитательницу взяли под стражу

Воспитательница нелегального детсада Запорожья, где умер годовалый ребенок, будет содержаться под стражей до 2 августа.

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29 мая в нелегальном детском саду в Запорожье умер годовалый ребенок
29 мая в нелегальном детском саду в Запорожье умер годовалый ребенок
Фото: depositphotos.com

Шевченковский районный суд Запорожья 5 июня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 51-летней воспитательнице частного нелегального сада, которую подозревают в убийстве годовалой девочки. Об этом сообщает "Укринформ".

Женщина будет содержаться под стражей до 2 августа включительно.

Во время судебного заседания прокурор предоставил видео с камер видеонаблюдения, которые были установлены в квартире няни. На время просмотра видео заседание проходило в закрытом режиме. Прокурор не сдержала слез и не смогла прокомментировать видео, сказав, что настаивает на аресте подозреваемой, отмечает СМИ.

"Мы установили все обстоятельства. Мы видим, что дети были без присмотра. Мы видим, что она бьет одного ребенка, потом толкает другого. Она закрыла рот ребенку... подушка закрыла все лицо ребенка", – прокомментировал адвокат семьи погибшей Теймур Мамедов.

29 мая в нелегальном детском саду, который устроили в квартире в Запорожье, умер годовалый ребенок. В полиции заявили, что смерть годовалой девочки наступила "вследствие закрытия дыхательных путей желудочным содержимым".

Теги: Запорожье, арест, ребенок, детский сад
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