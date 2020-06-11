В киевском отеле "Венеция" остаются 52 ребенка от суррогатных матерей, которые ждут своих родителей

В Киев за своими детьми, рожденными от суррогатных матерей, уже приехали 11 иностранных пар – девять из Аргентины и две из Испании. Кроме того, пара из Швеции забрала своих детей частным самолетом.

Вечером 10 июня в киевском отеле "Венеция" при клинике репродуктивной медицины BioTeх оставалось 52 ребенка, которые рождены от суррогатных матерей в Украине и ждут своих родителей, которые не могут забрать их из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в материале "ВВС News Україна".

В Киев приехали уже 11 иностранных пар – девять из Аргентины и две из Испании. Пара из Швеции забрала своих детей частным самолетом, рейс которого им оплатил анонимный спонсор.

Сейчас в отеле при клинике остаются дети, большинство из них которых ждут родителей из Китая.

Телеканал hromadske 10 июня сообщил, что все приезжие родители по приезду в Украину прошли 12-дневный карантин, а также сдали тесты на коронавирус. У всех результат был отрицательный.

Семьи из Аргентины рассказали, что перелет из Буэнос-Айреса в Мадрид им помогли организовать аргентинские власти, а рейс из Мадрида в Киев оплатил аргентинский бизнесмен, имеющий бизнес в Украине.

30 апреля клиника репродуктивной медицины BioTex опубликовала видео, в котором говорится, что в киевском отеле "Венеция" находятся 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев. Из-за закрытия границы, связанного с пандемией коронавируса, родители не могут их забрать.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что иностранные пары не могут забрать из Украины более 100 детей, которые родились во время карантина в клиниках суррогатного материнства.