В Киеве трое мужчин напали на врача и отобрали у него дорогостоящее медоборудование

В ночь на 9 июня трое мужчин напали на медика в центре Киева. Злоумышленники, угрожая ножом, отобрали у врача оборудование, которое стоит 290 тыс. грн.

Один из задержанных – 45-летний харьковчанин, который сейчас находится под следствием Фото: kyiv.npu.gov.ua

Вооруженное нападение произошло на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. Трое неизвестных подошли к мужчине, который приехал в Киев, чтобы приобрести медицинское оборудование, и, угрожая ножом, отняли у него купленную за 290 тыс. грн аппаратуру, сообщили 9 июня в управлении нацполиции Киева.

О нападении в полицию сообщил пострадавший. За несколько минут на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и экипаж патрульных. Потерпевший смог подробно описать злоумышленников.

"Во время отработки информации на улице Саксаганского мы задержали одного из нападавших, а его сообщников недалеко от Центрального железнодорожного вокзала. Все фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – рассказал начальник отдела полиции Шевченковского управления полиции Игорь Падюк.

Нападавшими оказались уроженцы Харькова, Ворзеля и житель Черкасской области.

В полиции установили, что 45-летний харьковчанин уже был осужден за совершение грабежа. В прошлом году освободился из мест лишения свободы, совершил преступление и в настоящее время находится под следствием.

"Мы изъяли вещественные доказательства: мобильный телефон, деньги, ноутбук и медицинское оборудование. По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – отметил Падюк.

Полицией Киева проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.