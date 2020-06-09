Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве пьяный мужчина угнал автомобиль посла и попал на нем в ДТП

Утром 9 июня злоумышленник перепрыгнул через ограду резиденции посла на улице Гончара в Киеве, похитил ключи от внедорожника и уехал на нем.

Злоумышленник попал на угнанном автомобиле в аварию, бросил его и убежал
Злоумышленник попал на угнанном автомобиле в аварию, бросил его и убежал
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве пьяный мужчина проник в резиденцию одного из иностранных посольств на улице Гончара и угнал машину дипломата. Информация об этом поступила в полицию около девяти утра, сообщили в управлении НП Киева 9 июня.

На место выехала следственно-оперативная группа полиции и кинолог со служебной собакой.

"Правоохранители установили, что мужчина перепрыгнул через забор, похитил из резиденции посла ключи и запустил двигатель внедорожника "Мицубиси Паджеро". Далее злоумышленник автомобилем на ходу снес ворота и уехал в неизвестном направлении. На Андреевском спуске он попал в ДТП и скрылся, бросив авто", – отметили в полиции.

Служебная собака нашла угонщика, его задержали. По данным полиции, это житель Киева 1999 года рождения, он был в состоянии опьянения.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Киев, посольство, полиция, угон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Успенская о Ефремове: Таким творческим людям как Миша сложно оставаться без дела. Жаль, что не смогла помочь предотвратить это ДТП
Успенская о Ефремове: Таким творческим людям как Миша сложно оставаться без дела. Жаль, что не смогла помочь предотвратить это ДТП
"Очень не хотелось бы, чтобы его посадили". Дочь Ефремова прокомментировала смертельную аварию, которую совершил ее отец
"Очень не хотелось бы, чтобы его посадили". Дочь Ефремова прокомментировала смертельную аварию, которую совершил ее отец
  I Want You. Вышел ролик на песню Maruv и Boosin. Видео
  I Want You. Вышел ролик на песню Maruv и Boosin. Видео
"Ого шар, большой!", "Порнозвезда". Фото Седоковой в ванной оценили ее подписчики
"Ого шар, большой!", "Порнозвезда". Фото Седоковой в ванной оценили ее подписчики
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS