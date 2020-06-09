В Киеве пьяный мужчина угнал автомобиль посла и попал на нем в ДТП

В Киеве пьяный мужчина проник в резиденцию одного из иностранных посольств на улице Гончара и угнал машину дипломата. Информация об этом поступила в полицию около девяти утра, сообщили в управлении НП Киева 9 июня.

На место выехала следственно-оперативная группа полиции и кинолог со служебной собакой.

"Правоохранители установили, что мужчина перепрыгнул через забор, похитил из резиденции посла ключи и запустил двигатель внедорожника "Мицубиси Паджеро". Далее злоумышленник автомобилем на ходу снес ворота и уехал в неизвестном направлении. На Андреевском спуске он попал в ДТП и скрылся, бросив авто", – отметили в полиции.

Служебная собака нашла угонщика, его задержали. По данным полиции, это житель Киева 1999 года рождения, он был в состоянии опьянения.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.