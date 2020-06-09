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09 июня, 2020
 
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Сцена на крыше, зрители на балконах. Green Grey дали первый концерт в новом формате

Украинской рок-группе Green Grey 30 мая 2020 года исполнилось 27 лет. В честь этого события музыканты дали в Киеве первый в мире вертикальный концерт.

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Зрители смотрели выступление Green Grey, расположившись на балконах киевского отеля
Зрители смотрели выступление Green Grey, расположившись на балконах киевского отеля
Фото: Green Grey (Official) / Facebook

Украинская рок-группа Green Grey организовала концерт в новом формате – музыканты выступали на сцене, которая была оборудована на крыше здания, а зрители расположились на балконах 13-этажного киевского отеля Bratislava, сообщается на официальной странице группы в Facebook.  

https://www.facebook.com/GreenGreyOfficial/posts/3323023054396492

Зрительские балконы заняли семь этажей – билеты продавались в номера, расположенные с пятого по 11-й этаж 13-этажного отеля. При этом в каждом номере находилось не более четырех человек.

Сцена для выступления была смонтирована на крыше соседнего здания.

https://www.facebook.com/GreenGreyOfficial/posts/3319600684738729

Запись трехчасового выступления рок-коллектива опубликована на YouTube-канале музыкантов. На странице группы в Facebook подчеркивается, что выступление на крыше здания является первым в мире вертикальным концертом. 

ВИДЕО
Видео: GreenGreyOfficial / YouTube

Рок-группа Green Grey была основана весной 1993 года. Музыканты отмечают день рождения группы 30 мая. За годы существования коллектива было выпущено шесть студийных и один концертный альбом.

Теги: Киев, Украина, концерт, карантин, Green Grey
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