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21 мая, 2020
 
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"Артисты готовы выступать из кухни, из душа". Харьковский театр оперы и балета анонсировал концерт онлайн

Артисты Харьковского национального театра оперы и балета имени Лысенко во время карантина подготовили интерактивное выступление. По словам организаторов концерта, зрителей ждет немало импровизаций, так как выступления артистов будут транслироваться в том числе из их квартир.

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Во время выступления артистов декорациями им будут служить домашние интерьеры
Во время выступления артистов декорациями им будут служить домашние интерьеры
Фото: Depositos

21 мая в 19.00 на YouTube-канале проекта e-ovacii состоится онлайн-трансляция концерта в исполнении артистов  Харьковского национального театра оперы и балета имени Лысенко (ХНАТОБ), сообщили изданию "ГОРДОН" в пресс-службе театра. 

"В условиях карантина артисты практически лишены возможности дарить другим живое творчество, и это серьезная проблема", – отмечают организаторы интерактивного проекта, среди которых заместитель гендиректора "СхідOpera" Игорь Тулузов и председатель совета директоров Telesens Эдуард Рубин.

По словам соорганизатора онлайн-концерта, соучредителя агентства "Философия праздника" Станислава Бару, во время карантина артисты готовы на все, лишь бы их увидел зритель. 

Во время выступления артистов декорациями им будут служить домашние интерьеры. Организаторы концерта не исключают, что во время прямого эфира будет немало импровизаций. При этом ведущий концерта будет находиться на сцене театра, а дирижер оркестра будет координировать действия музыкантов через Zoom.

"Мы не делаем из карантина печальную историю, показываем все с иронией. Артисты готовы выступать из дома, из кухни, из душа", – рассказал Бару. 

Во время карантина многие артисты уже выступили с концертами онлайн. Итальянский тенор Андреа Боччели 12 апреля пел в пустом Миланском кафедральном соборе. Трансляция концерта велась на его канале в YouTube. 

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 20 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,9 млн человек, более 323 тыс. умерли, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. 

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятиязакрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. Правительство разработало пятиэтапный план постепенного смягчения карантина. Ожидается, что с 22 мая карантин будет снова продлен, но некоторые ограничения будут сняты.

По состоянию на 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 из них умерли, а 5955 вылечились.

Теги: Украина, Харьков, театр, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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