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20 мая, 2020
 
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"Соловей", хиты Сердючки и Кончиты Вурст. Go-A и Melovin выступили на онлайн-вечеринке "Евровидения 2020"

Украинская группа Go-A в рамках домашних концертов "Евровидения 2020" спела песню "Соловей", с которой должна была участвовать в конкурсе, а также трек Верки Сердючки, а певец Melovin, помимо своей композиции, исполнил хит австрийской исполнительницы Кончиты Вурст.

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Go-A выступили на онлайн-концерте
Go-A выступили на онлайн-концерте
Фото: Go-A Band / Facebook

Украинская группа на онлайн-вечеринке "Евровидения 2020" Go-A выступила в рамках серии домашних концертов (Eurovision Home Concerts). Видео разместили на YouTube-канале конкурса.

Тайм-код выступления Go-A: 13.29.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Также Go-A перепели хит участницы "Евровидения 2007" Верки Седючки – Dancing Lasha Tumbai. С этой композицией она заняла второе место.

Тайм-код выступления Go-A: 51.39.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Также в домашнем концерте принял участие певец Melovin, представивший Украину на "Евровидении 2018". Он исполнил песню Under The Ladder, с которой выступал на конкурсе и занял седьмое место, а также трек австрийской певицы Кончиты Вурст – Rise Like a Phoenix, с которым она победила в 2014 году.

Тайм-код выступления Melovin34.12.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Песенный конкурс "Евровидение 2021" пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Даты проведения конкурса в 2021 году пока не объявлены, отметили организаторы "Евровидения".

Конкурс "Евровидение 2020" должен был пройти в Роттердаме с 12-го по 16 мая. 26 февраля появились первые опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс может быть отменен. Такое решение было принято 18 марта.

На тот момент еще не было известно, какой город примет перенесенный конкурс, – переговоры с властями Роттердама продолжались.

22 февраля победителем украинского национального отбора на "Евровидение 2020" стала группа Go-A. Она представит Украину на "Евровидении 2021".

Теги: Евровидение, Кончита Вурст, видео, Eurovision, Верка Сердючка, Melovin, Go-A
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