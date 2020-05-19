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20 мая, 2020
 
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"Я успела принять душ, пока сын слушал сказку". Супруги Обама, меняя голоса, прочитали онлайн детские книги

В течение месяца супруга 44-го американского президента США Барака Обамы Мишель Обама онлайн развлекала детей чтением, чтобы во время карантина дать их родителям возможность заняться домашними делами. Во время пятого эфира к супруге присоединился Барак Обама.

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20 апреля Обама провела первый эфир, во время которого прочитала детям сказки
20 апреля Обама провела первый эфир, во время которого прочитала детям сказки
Фото: Michelle Obama / Facebook

Супруга 44-го президента США Барака Обамы Мишель Обама во время пятого сеанса онлайн-чтений, который состоялся 18 мая, появилась в кадре вместе с мужем. 

"На этой неделе я завербовала в качестве помощника Барака Обаму", – пошутила Мишель Обама. Супруги прочитали на камеру две детские книги, меняя тональность голоса в зависимости от того, какого героя рассказа они озвучивают. 

"Благодарим прекрасную семью Обама за эти веселые истории. Я успела принять душ, пока сын слушал сказку", – написали в комментариях к видео подписчики Обамы. 

"Вас так приятно слушать, хотя я уже взрослый", – комментируют видео фолловеры первой леди США. 

https://www.facebook.com/michelleobama/videos/631782640877636/

Первую историю бывшая первая леди США прочитала 20 апреля в прямом эфире на своей странице в Facebook. "В то время, когда многие семьи находятся в состоянии стресса, я хочу дать детям возможность послушать замечательные рассказы, а взрослым – столь необходимый перерыв", – анонсировала онлайн-чтения Обама. 

Теги: США, Барак Обама, Мишель Обама
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