"Я успела принять душ, пока сын слушал сказку". Супруги Обама, меняя голоса, прочитали онлайн детские книги

В течение месяца супруга 44-го американского президента США Барака Обамы Мишель Обама онлайн развлекала детей чтением, чтобы во время карантина дать их родителям возможность заняться домашними делами. Во время пятого эфира к супруге присоединился Барак Обама.

20 апреля Обама провела первый эфир, во время которого прочитала детям сказки Фото: Michelle Obama / Facebook

Супруга 44-го президента США Барака Обамы Мишель Обама во время пятого сеанса онлайн-чтений, который состоялся 18 мая, появилась в кадре вместе с мужем.

"На этой неделе я завербовала в качестве помощника Барака Обаму", – пошутила Мишель Обама. Супруги прочитали на камеру две детские книги, меняя тональность голоса в зависимости от того, какого героя рассказа они озвучивают.

"Благодарим прекрасную семью Обама за эти веселые истории. Я успела принять душ, пока сын слушал сказку", – написали в комментариях к видео подписчики Обамы.

"Вас так приятно слушать, хотя я уже взрослый", – комментируют видео фолловеры первой леди США.

Первую историю бывшая первая леди США прочитала 20 апреля в прямом эфире на своей странице в Facebook. "В то время, когда многие семьи находятся в состоянии стресса, я хочу дать детям возможность послушать замечательные рассказы, а взрослым – столь необходимый перерыв", – анонсировала онлайн-чтения Обама.