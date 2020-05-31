Солисты Киевской оперы на балконе театра устроили концерт в честь Дня Киева. Видео
Киевская опера 30-го и 31 мая поздравляет киевлян с Днем города. Солисты театра накануне вечером пели для жителей столицы с балкона заведения. Видео на своей странице в Facebook обнародовал журналист Николай Тимченко. "Что бы ни случилось, какие бы времена ни наступили, мы должны с оптимизмом смотреть в будущее. Сегодня Киевская опера с театрального балкона поздравила киевлян с Днем города. Очень скоро все изменится и мы откроем двери театра для наших зрителей! Как тебя не любить, Киев мой! Спасибо всем солистам и всем тем, кто участвовал в этом поздравлении. Надеюсь, глоток оптимизма был!" – написал на своей странице в Facebook директор театра Петр Качанов. Он подчеркнул, что сегодняшнее поздравление солистов оперы начнется в 20.00.
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