Клуб читателей
ГОРДОН
 
КИЕВ

Солисты Киевской оперы на балконе театра устроили концерт в честь Дня Киева. Видео

Киевская опера 30-го и 31 мая поздравляет киевлян с Днем города. Солисты театра накануне вечером пели для жителей столицы с балкона заведения. Видео на своей странице в Facebook обнародовал журналист Николай Тимченко. "Что бы ни случилось, какие бы времена ни наступили, мы должны с оптимизмом смотреть в будущее. Сегодня Киевская опера с театрального балкона поздравила киевлян с Днем города. Очень скоро все изменится и мы откроем двери театра для наших зрителей! Как тебя не любить, Киев мой! Спасибо всем солистам и всем тем, кто участвовал в этом поздравлении. Надеюсь, глоток оптимизма был!" – написал на своей странице в Facebook директор театра Петр Качанов. Он подчеркнул, что сегодняшнее поздравление солистов оперы начнется в 20.00.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Сегодняшний концерт начнется в 20.00
Сегодняшний концерт начнется в 20.00
Фото: Nick Tymchenko
видео

Видео: Nick Tymchenko / Facebook

Видео: Nick Tymchenko / Facebook

Видео: Nick Tymchenko / Facebook

Видео: Nick Tymchenko / Facebook
Теги: Киев, театр, День города, концерт, опера, поздравление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS