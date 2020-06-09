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В Харькове повесили плакат с надписью White lives matter. Полиция начала проверку из-за "некорректного лозунга"

Общественная организация "Фрайкор" выразила возмущение тем, что в Украине слишком много внимания уделяют акциям протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США. Активисты считают, что "в Украине самую большую ценность должны иметь жизни украинцев".

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Плакат с надписью White lives matter вывесили на Зоологическом мосту в Харькове
Плакат с надписью White lives matter вывесили на Зоологическом мосту в Харькове
Фото: ВПО ФРАЙКОР / Telegram

Общественная организация "Фрайкор" вывесила на мосту в Харькове плакат с надписью White lives matter в знак протеста против чрезмерного внимания в Украине массовым акциям в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом организация сообщила 8 июня в Telegram.

В организации высказали возмущение тем, что украинские медиа слишком много внимания обращают на расизм за границей и на протесты в связи со смертью Флойда. По их мнению, "в Украине самую большую ценность должны иметь жизни украинцев".

"Поэтому сегодня нашим лозунгом является White lives matter", – говорится в сообщении.

Агентству "Интерфакс-Украина" в полиции Харьковской области сообщили, что проводят проверку по этому факту.

"В Шевченковский отдел полиции со службы "102" поступило сообщение о том, что на Зоологическом мосту представители общественной организации развесили плакат с некорректным лозунгом. С соответствующей информацией обратилась 40-летняя женщина. Сообщение зарегистрировано в Едином реестре заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Проводится проверка", – рассказали правоохранители.

Акции протеста против расизма прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Гибель мужчины спровоцировала массовые протесты (нередко сопровождающиеся беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а позже – и в других американских городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.

Теги: Украина, Харьков, полиция, расизм, активист, Джордж Флойд
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