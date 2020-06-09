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Лондон пересмотрит свои достопримечательности на предмет расизма

7 июня в Лондоне группа демонстрантов снесла статую работорговцу Эдварду Колстону. После этого инцидента мэр британской столицы Садик Хан заявил, что власти города пересмотрят статуи, воздвигнутые в честь деятелей Британской империи, и некоторые из них могут быть демонтированы.

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Хан уверен, что значительная часть благосостояния Британии была получена благодаря работорговле
Хан уверен, что значительная часть благосостояния Британии была получена благодаря работорговле
Фото: EPA

Мэр Лондона Садик Хан приказал пересмотреть статуи и названия улиц британской столицы после того, как протестующие против расизма свергли статую английского работорговца. Об этом 9 июня сообщает Reuters.

Статуя Эдварда Колстона, который в XVII веке разбогател на торговле западноафриканскими рабами, была снесена и брошена в бристольскую гавань 7 июня группой демонстрантов, принявших участие в волне протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США.

Хан заявил, что комиссия пересмотрит статуи, памятные таблички и названия улиц, посвященные деятелям Британской империи периода королевы Виктории, при которой государство стало одним из самых могущественных в мире.

Он также добавил, что некоторые памятники демонтируют. По убеждению Хана, необходимо признать, что значительная часть благосостояния Британии, и в частности Лондона, была получена благодаря работорговле.

Как отмечает Reuters, в XV–XIX веках около 17 млн африканских мужчин, женщин и детей были депортированы работорговцами. Многие из них погибли в жестких условиях, а те, кто выжил, работали на плантациях сахара, табака и хлопка. Великобритания отменила трансатлантическую работорговлю в 1807 году.

6 июня в Лондоне прошла акция "Справедливость ради Джорджа Флойда". Демонстрация состоялась, несмотря на то, что правительство и полиция Британии рекомендовали не участвовать жителям в массовых собраниях.

Акции протеста против расизма прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Гибель мужчины спровоцировала массовые протесты (нередко сопровождающиеся беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а позже – и в других американских городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты. 

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.

Теги: Великобритания, протесты, Лондон, расизм, рабство, Садик Хан, Джордж Флойд
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