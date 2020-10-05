Во Львове произошел взрыв в многоэтажке

В результате взрыва в многоквартирном доме во Львове 23-летний житель квартиры получил телесные повреждения, он был госпитализирован, сообщили в полиции.

Во Львове 3 октября произошел взрыв в многоэтажке. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 5 октября.

Взрыв произошел около 16.55 на втором этаже дома на улице Кульчицкой. 23-летний житель квартиры получил телесные повреждения, он был госпитализирован. В квартире повреждены окна, входная дверь и балкон.

"Как предварительно установили правоохранители, взрыв мог произойти из-за утечки газа", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 4020 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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