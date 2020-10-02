Во дворе Высшего антикоррупционного суда произошел взрыв

В Высшем антикоррупционном суде считают взрыв во дворе здания суда попыткой вмешаться в деятельность ведомства.

Полиция открыла производство по двум статьям – хулиганство и незаконное обращение с оружием Фото: kyiv.npu.gov.ua

В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.

В суде отметили, что в результате взрыва был поврежден фасад здания. На месте происшествия работала киевская полиция.

"Это событие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленный на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей", – говорится в сообщении.

В пресс-службе суда добавили, что ВАКС продолжит работать в штатном режиме.

В полиции по факту взрыва открыли производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.