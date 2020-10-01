Пожары в Луганской области. Количество жертв возросло до 11

По состоянию на 19.00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, сообщил Офис генерального прокурора Украины.
Ранее было известно о гибели девяти человек.
Еще 17 человек доставили в больницы с ожогами и отравлением угарным газом.
Площадь территории, охваченной огнем, ориентировочно составляет свыше 11 тыс. га. 116 из 146 возгораний локализованы и ликвидированы.
Следствие проверяет четыре основные версии причин возникновения пожаров:
Допрошены 58 свидетелей и потерпевших, отметили в Офисе генпрокурора. При этом доступ следователей к месту событий ограничен из-за продолжающихся пожаров и сильного задымления.
30 сентября в Луганской области произошли массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.
Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" приостановил работу.
В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.