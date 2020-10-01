Пожары в Луганской области. Количество жертв возросло до 11

Следователи рассматривают четыре версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области. Число погибших выросло с девяти до 11.

По состоянию на 19.00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Ранее было известно о гибели девяти человек.

Еще 17 человек доставили в больницы с ожогами и отравлением угарным газом.

Площадь территории, охваченной огнем, ориентировочно составляет свыше 11 тыс. га. 116 из 146 возгораний локализованы и ликвидированы.

Следствие проверяет четыре основные версии причин возникновения пожаров:

обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области;

умышленный поджог;

самовозгорание травы и леса из-за погодных условий;

неосторожное обращение с огнем.

Допрошены 58 свидетелей и потерпевших, отметили в Офисе генпрокурора. При этом доступ следователей к месту событий ограничен из-за продолжающихся пожаров и сильного задымления.

30 сентября в Луганской области произошли массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" приостановил работу.

В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.