Пострадавшим от пожаров в Луганской области передали более пяти тонн одежды и обуви

Одежда и обувь были собраны жителями Европейского союза и привезены в Украину до пожара, они хранились в Донецкой области. После лесных пожаров вещи решили раздать пострадавшим.

Гуманитарную помощь – более пяти тонн одежды и обуви из Евросоюза – раздали жителям Луганской области, которые пострадали от пожаров. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Вещи передал кандидат на должность Почетного консула Латвийской Республики в Донецкой области Александр Павенко.

"Собирали этот груз жители практически всего Европейского Союза. Доставили мы его с помощью министра обороны Латвии. Планируем, что завтра приедет еще два автомобиля с такой же помощью", сказал он в комментарии Hromadske.

По информации сайта, вещи были собраны до пожара для жителе Луганской и Донецкой областей. Их сейчас решили выдать пострадавшим от пожара людям.

Масштабный пожар в Луганской области вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По информации Офиса президента, погибли пять человек.

Пожар уничтожил 24 жилых дома, повреждено 35, рассказали в Луганской областной государственной администрации.

К вечеру 9 июля в ГСЧС заявили, что удалось локализовать возгорание сухой травы и лесного массива в Новоайдарском районе Луганской области.

10 июля из-за лесных пожаров загорелась городская свалка в Северодонецке.