Крупнейший очаг пожара в Луганской области ликвидирован – ГСЧС

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали крупнейший из оставшихся очагов пожара, всего огонь потушен в девяти из 10 очагов. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook.
"Один из крупнейших очагов вблизи села Смоляниново Новоайдарского района ликвидирован 6 октября около 17.00 на площади 4491 га. Остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 га", – сказано в сообщении.
Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском, Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.
По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.
Жителей ряда сел эвакуировали. Во время пожаров погибло 11 человек,
В штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.
Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.
Утром 5 октября пожарные сообщили, что потушили пламя в шести из восьми очагов возгораний, однако затем стало известно, что очагов было 10.