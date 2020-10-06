Крупнейший очаг пожара в Луганской области ликвидирован – ГСЧС

Площадь пожара у села Смоляниново составила почти 4,5 тыс. га. К вечеру 6 октября огонь потушен, проинформировали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали крупнейший из оставшихся очагов пожара, всего огонь потушен в девяти из 10 очагов. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Facebook.

"Один из крупнейших очагов вблизи села Смоляниново Новоайдарского района ликвидирован 6 октября около 17.00 на площади 4491 га. Остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 га", – сказано в сообщении.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском, Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.