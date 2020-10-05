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Пожары в Луганской области. Спасатели потушили большую часть очагов возгораний

Пожарные потушили шесть из восьми очагов возгораний и сейчас пытаются локализовать очаг пожара лесного массива в районе села Смоляниново, рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные продолжают бороться с огнем в районе села Смоляниново
Пожарные продолжают бороться с огнем в районе села Смоляниново
Фото: dsns.gov.ua

В Луганской области по состоянию на утро, 5 октября, пожарные потушили шесть из восьми очагов возгораний, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта… Принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе села Смоляниново [Новоайдарского района]", – привели подробности спасатели.

Вблизи поселка Ольховое (Станично-Луганский район) пожар локализовали 3 октября на площади около 2 тыс. га., уточнили в ГСЧС.

Авиация ГСЧС 4 октября на территории Луганской области сбросила 436 тонн воды во время тушения пожаров, добавили в ведомстве.

"Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации распространение огня к населенным пунктам не допущено, потребности в эвакуации не было", – рассказали в ГСЧС.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га.

Северодонецк был окольцован огнем 1 октября, горели инфраструктурные объекты. Военнослужащие эвакуировали жителей Трехизбенки, Кряковки, Муратово и Капитаново Луганской области. 2 октября спасатели ГСЧС эвакуировали жителей села Боровеньки Кременского района Луганской области.

Во время пожаров погибло 11 человек, еще 18 (в том числе трое спасателей) были травмированы, 150 человек эвакуировали. 

В штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

Теги: Луганская область, ГСЧС, лесные пожары, спасатели, Станично-Луганское, лесные пожары в Луганской области, Смоляниново
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