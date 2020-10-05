Пожары в Луганской области. Спасатели потушили большую часть очагов возгораний

Пожарные потушили шесть из восьми очагов возгораний и сейчас пытаются локализовать очаг пожара лесного массива в районе села Смоляниново, рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные продолжают бороться с огнем в районе села Смоляниново Фото: dsns.gov.ua

В Луганской области по состоянию на утро, 5 октября, пожарные потушили шесть из восьми очагов возгораний, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта… Принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе села Смоляниново [Новоайдарского района]", – привели подробности спасатели.

Вблизи поселка Ольховое (Станично-Луганский район) пожар локализовали 3 октября на площади около 2 тыс. га., уточнили в ГСЧС.

Авиация ГСЧС 4 октября на территории Луганской области сбросила 436 тонн воды во время тушения пожаров, добавили в ведомстве.

"Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации распространение огня к населенным пунктам не допущено, потребности в эвакуации не было", – рассказали в ГСЧС.