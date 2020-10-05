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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Полчерепа, косточки и сережка. Даже похоронить нечего". Одна из погибших на пожаре в Луганской области сгорела заживо

Четыре дня жительницу села Вороново Луганской области Любовь Чумак считали пропавшей без вести, пока родные не обнаружили ее останки на пепелище дома. Дочь погибшей считает, что матери стало плохо с сердцем. Всего в регионе во время пожаров погибло 11 человек.

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Фото: ЕРА

Одна из погибших во время пожаров в Луганской области, 64-летняя Любовь Чумак, живьем сгорела в своем доме в селе Вороново. Об этом говорится в репортаже ТСН.

Четыре дня женщину считали пропавшей без вести, пока родные не обнаружили останки на пепелище родного дома.

"Полчерепа и косточки, и серьга. Даже похоронить ничего", – рассказала дочь погибшей Людмила Чумак.

По ее словам, родители были дома, когда село загорелось. Отец отправился за машиной, а жене сказал бежать из дома.

"Мы понимаем, что она, видимо, вернулась за документами, за деньгами. Там стоял сейф в углу. И, может, сердце схватило, у нее были проблемы с сердцем", – говорит Людмила.

3 октября в полиции сообщили о смерти Любови Чумак и еще трех женщин, которые значились как без вести пропавшие. Число жертв пожаров достигло 11.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га.

1 октября стало известно, что Северодонецк окольцован огнем, горят инфраструктурные объекты, жителей ближайших сел начали эвакуировать. Военнослужащим удалось вывезти людей из Трехизбенки, Кряковки, Муратово, Капитаново и Боровенек.

По данным на 4 октября, потушено три из семи основных очагов возгораний.

В штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

Теги: Луганская область, ГСЧС, лесные пожары в Луганской области
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