"Полчерепа, косточки и сережка. Даже похоронить нечего". Одна из погибших на пожаре в Луганской области сгорела заживо

Четыре дня жительницу села Вороново Луганской области Любовь Чумак считали пропавшей без вести, пока родные не обнаружили ее останки на пепелище дома. Дочь погибшей считает, что матери стало плохо с сердцем. Всего в регионе во время пожаров погибло 11 человек.

Огонь ликвидирован в трех очагах из семи, заявляли в ГСЧС Фото: ЕРА

Одна из погибших во время пожаров в Луганской области, 64-летняя Любовь Чумак, живьем сгорела в своем доме в селе Вороново. Об этом говорится в репортаже ТСН.

Четыре дня женщину считали пропавшей без вести, пока родные не обнаружили останки на пепелище родного дома.

"Полчерепа и косточки, и серьга. Даже похоронить ничего", – рассказала дочь погибшей Людмила Чумак.

По ее словам, родители были дома, когда село загорелось. Отец отправился за машиной, а жене сказал бежать из дома.

"Мы понимаем, что она, видимо, вернулась за документами, за деньгами. Там стоял сейф в углу. И, может, сердце схватило, у нее были проблемы с сердцем", – говорит Людмила.

3 октября в полиции сообщили о смерти Любови Чумак и еще трех женщин, которые значились как без вести пропавшие. Число жертв пожаров достигло 11.

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.