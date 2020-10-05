"Полчерепа, косточки и сережка. Даже похоронить нечего". Одна из погибших на пожаре в Луганской области сгорела заживо

Одна из погибших во время пожаров в Луганской области, 64-летняя Любовь Чумак, живьем сгорела в своем доме в селе Вороново. Об этом говорится в репортаже ТСН.
Четыре дня женщину считали пропавшей без вести, пока родные не обнаружили останки на пепелище родного дома.
"Полчерепа и косточки, и серьга. Даже похоронить ничего", – рассказала дочь погибшей Людмила Чумак.
По ее словам, родители были дома, когда село загорелось. Отец отправился за машиной, а жене сказал бежать из дома.
"Мы понимаем, что она, видимо, вернулась за документами, за деньгами. Там стоял сейф в углу. И, может, сердце схватило, у нее были проблемы с сердцем", – говорит Людмила.
3 октября в полиции сообщили о смерти Любови Чумак и еще трех женщин, которые значились как без вести пропавшие. Число жертв пожаров достигло 11.
Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.
По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га.
1 октября стало известно, что Северодонецк окольцован огнем, горят инфраструктурные объекты, жителей ближайших сел начали эвакуировать. Военнослужащим удалось вывезти людей из Трехизбенки, Кряковки, Муратово, Капитаново и Боровенек.
По данным на 4 октября, потушено три из семи основных очагов возгораний.
В штабе ООС заявляли, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.
Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.