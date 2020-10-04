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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожары в Луганской области. В ГСЧС сообщили, что еще два очага возгорания потушили

Согласно сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Луганской области за последние два дня потушили три из семи основных очагов пожаров.

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В результате пожаров в Луганской области погибло 11 человек, 18 пострадали
В результате пожаров в Луганской области погибло 11 человек, 18 пострадали
Фото: dsns.gov.ua

Утром 4 октября очаги возгорания №4 в районе сел Геевка и Лобачово Луганской области и №7 в районе Болотенного потушили, проинформировал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

Еще один очаг (№5) между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема ликвидировали к 19.30 накануне

Продолжают тушить пожары в еще четырех основных очагах. К ликвидации возгораний привлекли украинских военных, 2,5 тыс. человек и свыше 210 единиц техники занимаются тушением огня. С начала пожаров авиация сбросила 1,15 тыс. тонн воды на горящие территории. 

Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет 20 тыс. га, в результате пожаров погибло 11 человек, еще 18 (в том числе трое спасателей) были травмированы, 150 человек эвакуировали. 

Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

1 октября стало известно, что Северодонецк окольцован огнем. Горели инфраструктурные объекты, жителей ближайших сел начали эвакуировать.

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" приостановил работу. Премьер-министр Денис Шмыгаль 2 октября заявил, что его могут открыть после прекращения задымления.

В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожары вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожары с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

Теги: пожар, Луганская область, ГСЧС, военные, авиация, Нижнетеплое, Геевка, Артема, Болотенное, задымление, лесные пожары в Луганской области
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