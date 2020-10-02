Шмыгаль рассказал, когда откроют КПВВ "Станица Луганская"

Работу КПВВ "Станица Луганская" можно возобновить через сутки после исчезновения задымления. В результате пожаров пострадал один модуль пункта, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская", приостановивший работу из-за лесных пожаров в Луганской области, откроют после прекращения задымления. Об этом на брифинге по итогам визита в Луганскую область 2 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Пострадал один модуль, он выгорел, но остальные удалось отстоять… Значительных потерь инфраструктуры там нет. Как только будет возможность, исчезнет задымление, буквально через сутки его можно будет восстановить", – отметил Шмыгаль.

Пожар вчера распространился до автодороги, по которой люди пересекают КПВВ. Из-за пожаров на КПВВ "Станица Луганская" периодически детонировали боеприпасы.

30 сентября в Луганской области произошли массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.

Офис генерального прокурора Украины сообщал об 11 погибших по состоянию на вечер 1 октября в результате массовых пожаров в Луганской области.

В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожар с обстрелами.

Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на утро 2 октября, сложнее всего тушить пожары от Станицы-Луганской до Северодонецка. Там огонь угрожает 32 населенным пунктам.

Кабинет Министров Украины определил денежные компенсации жертвам пожаров в Луганской области. Максимальная сумма составит 300 тыс. грн за полностью сгоревший дом.