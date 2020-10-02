За сгоревший дом – 300 тысяч, за погибших – 200. Шмыгаль назвал суммы выплат пострадавшим от пожаров в Луганской области

Кабинет Министров Украины готов выплатить денежные компенсации жертвам пожаров в Луганской области, максимальная сумма – 300 тыс. грн за полностью сгоревший дом. Об этом сообщил сегодня на брифинге по итогам визита в Луганскую область премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Пострадавшим в результате пожаров предусмотрены такие выплаты:
Деньги выплатят из расчета на одну семью.
"Правительство готово к выплатам, как только придут просчитанные и зафиксированные убытки и мы завершим борьбу с пожаром", – сообщил Шмыгаль.
Денежные компенсации готовы выплачивать и местные власти из своих резервных фондов, сказал премьер.
30 сентября в Луганской области произошли массовые возгорания лесной подстилки и травы. Пожары зафиксировали в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка.
Офис генерального прокурора Украины сообщал об 11 погибших по состоянию на вечер 1 октября в результате массовых пожаров в Луганской области.
В штабе ООС заявили, что спровоцировали пожар вооруженные формирования России, которые вели обстрелы трассирующими пулями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не связывал бы пожар с обстрелами.
Следствие рассматривает четыре версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.
По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на утро 2 октября, сложнее всего тушить пожары от Станицы-Луганской до Северодонецка. Там огонь угрожает 32 населенным пунктам.